  Alpine: Neuer Rennwagen, neues Glück

Alpine geht den Aufstieg in der Langstrecken-Weltmeisterschaft mit dem neuen Rennwagen A480 an. Das Endurance Team wird 2021 nach acht erfolgreichen Jahren in der LMP2-Klasse mit dem Sportprototypen erstmals in der Topkategorie der Hypercars antreten. Mit Nicolas Lapierre, Andre Negrao und Matthieu Vaxiviere hat die Equipe drei Piloten mit Langstrecken-Erfahrung unter Vertrag. Saisonstart ist am 26./27. 2021 April im belgischen Spa-Francorchamps.



Wie das Engagement in der Formel 1 steht auch das neue Projekt im Langstreckensport für das Bekenntnis der Marke Alpine zum Rennsport. "Motorsport ist ein untrennbarer Bestandteil von Alpine. Nach acht LMP2-Jahren ist es nun an der Zeit, in die Topklasse einzusteigen, da auch die Marke einen Neuanfang macht", sagt Laurent Rossi, CEO von Alpine. "Das Reglement bietet uns die Möglichkeit, unser technisches Know-how und unsere Erfahrung in einem fairen und kostengünstigen Rahmen zu demonstrieren. Wir werden in jedem Rennen unser Bestes geben, um die Farben von Alpine auf dem höchsten Niveau des Motorsports erstrahlen zu lassen", so Rossi weiter.



Die neue Alpine A480 basiert auf einem Chassis des französischen Rennwagenherstellers Oreca und verfügt über einen 4,5-Liter-V8-Motor des britischen Spezialisten Gibson. Reifenpartner des Alpine Endurance Teams ist Michelin.