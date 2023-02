Alpine A523: Test auf Herz und Nieren in Bahrain

Das vom österreichischen Hersteller von Wasseraufbereitungssystemen BWT gesponserte Alpine F1 Team hat auf dem Bahrain International Circuit nach 354 Runden und fast 2.000 Kilometern seine Vorbereitungen für den Start in die FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 abgeschlossen. Von Donnerstag bis Samstag testete das französische Fahrerduo Pierre Gasly und Esteban Ocon auf der 5,412 Kilometer langen Rennstrecke die Systeme der neuen A523.



Den Anfang machte am Donnerstagmorgen Pierre Gasly, der sein Programm reibungslos mit 60 Runden absolvierte. Das Hauptziel des Teams bestand an diesem Tag darin, sicherzustellen, dass alle Systeme wie erwartet funktionieren. Am Nachmittag und Abend saß Esteban Ocon am Steuer und absolvierte 53 Runden auf der Strecke. Am Freitagvormittag setze Ocon seine Runden fort; Pierre Gasly übernahm nach der Mittagspause. Esteban absolvierte trotz kleinerer Unterbrechungen 49 Runden, während Pierre das Team mit 59 Runden über die Hundertermarke brachte.



Mit 133 Runden schloss das Team am Samstag seine Vorbereitungen ab. Mit Blick auf das Rennen am kommenden Wochenende setzte die französische Equipe den ganzen Tag über die Reifenmischungen C1 (härteste Mischung), C2 (sehr vielseitig, noch im härteren Bereich angesiedelt) sowie C3 (weichere Mischung mit guter Balance zwischen Performance und Haltbarkeit) ein.



Otmar Szafnauer, Teamchef des BWT Alpine F1 Teams, resümiert: "Heute war der letzte Tag der Vorsaisontests in Bahrain, und wir fühlen uns alle bereit für den Rennbeginn am kommenden Wochenende. Abschließend lässt sich sagen, dass es ein sehr konstanter Vorsaisontest für das Team war. Natürlich hatten wir zeitweise einige kleine Hindernisse". Aber das sei schließlich der Grund für die Tests, damit man das Fahrzeug und das Setup kennenlernen und kleinere Probleme bereits im Vorfeld beheben könne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1