Alpine A110 bleibt ein "Französischer Klassiker"

Die Alpine A110 lässt sich nicht vom ersten Platz verdrängen: Der Sportwagen der 1960er und 70er Jahre hat beim "Motor Klassik Award" 2022 zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung in der Kategorie "Französische Klassiker" erhalten. Dabei gaben die Leser des Fachmagazins ein eindeutiges Votum ab: 40,2 Prozent der Stimmen erlangte der vielfache Rallye-Sieger.



Die Pokalübergabe für die Sieger in den 20 Kategorien fand am Vorabend der Retro Classics am 20. April in der Messe Stuttgart statt.



Mit neuen Ausstattungslinien und noch mehr Performance präsentiert sich die 2017 neu aufgelegte Alpine A110 dieses Frühjahr attraktiver und dynamischer denn je. Der agile Mittelmotorsportler ist künftig als Einstiegsmodell A110, leistungs- und komfortoptimierte A110 GT und sportliche A110 S mit speziellem Aerodynamikpaket verfügbar. Dieses umfasst erstmals auch einen Front- und Heckspoiler.



Die Neuauflage der Berlinette Alpine A110 überträgt mit Leichtbau, leistungsstarkem Vierzylinder und kompakten Abmessungen den Geist des Klassikers aus den 1960er- und 70er-Jahren in die Gegenwart. Auch das Design der A110 zitiert den vielfachen Rallye-Sieger.

