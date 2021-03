Alpina B8: Sport-Coupe im Designer-Dress

Automobile Kenner und Feinschmecker erinnern sich noch gut an die BMW Alpina 8er-Reihe aus den 1990er Jahren. Jetzt hat die Edelautoschmiede aus Buchloe ein neues Modell im Luxussegment zu bieten: das B8 Gran Coupé. Es kombiniert laut Hersteller "Leistung, Dynamik und Komfort auf höchstem Niveau in einem ästhetischen und sportlichen Fahrzeugkonzept". Kostenpunkt des Gesamtkunstwerks auf Rädern: ab 161.200 Euro.



Dafür gibt es auf 5,09 Meter Länge ein elegant gezeichnetes Gran Coupe-Kleid plus einen 4,4-Liter-V8-Motor mit Bi-Turbo Aufladung, der 457 kW/621 PS leistet und schon ab 2.000 U/min das maximale Drehmoment von 800 Newtonmetern (Nm) bereitstellt. Das ermöglicht den Standard-Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 3,4 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 324 km/h.



Eine überdurchschnittliche Längs- und Querdynamik und souveräne Laufkultur kann man bei einem Alpina voraussetzen. Dazu versprechen die Buchloer für den B8 erstklassigen Langstrecken-Komfort und präzise Handling-Eigenschaften. Dazu passt das Interieur mit feinen Materialien und aktuellem Infotainment. Und für besondere Ansprüche hält das Unternehmen Lavalina-Leder bereit, das laut Alpina eine unverwechselbare Haptik bietet.