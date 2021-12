Allradler für den Mond

Der japanische Automobilhersteller Nissan will hoch hinaus und beteiligt sich am Bau eines Mond-Rovers. Entwickelt hat ihn Nissan In Zusammenarbeit mit der japanischen Weltraumagentur JAXA. Der jetzt vorgestellte Prototyp nutzt Nissan-Technologien, um selbst die pulverige, felsige und hügelige Mondlandschaft problemlos und energieeffizient zu meistern.



Der Autohersteller konzentriert sich insbesondere auf die Motorsteuerung und den Allradantrieb - und greift dafür auf bekannte Technik zurück. So kommt beispielsweise die beim vollelektrischen Nissan Leaf eingesetzte Motorsteuerung zum Einsatz, während das "e-4orce"-Allradsystem aus dem neuen Coupe-Crossover Ariya für Traktion in schwierigem Terrain sorgen soll. Diese Nissan-Technik steuert alle vier Räder unabhängig voneinander mit dem Ziel, dem Fahrer ein sicheres Gefühl in jeder Situation zu geben.



Mit JAXA hat Nissan sein e-4orce-System weiterentwickelt, um die Leistung in sandigem Gelände und unter anderen schwierigen Bedingungen zu verbessern. Sand ist eine große Herausforderung: Räder drehen auf diesem Untergrund häufig durch und graben sich ein, was ein Vorankommen erschwert.



Um nicht stecken zu bleiben, ist ein hohes Maß an Fahrkönnen erforderlich. Deshalb hat Nissan eine Antriebskraftregelung entwickelt, die das Durchdrehen der Räder in Abhängigkeit von der jeweiligen Oberfläche minimieren soll. Die Markteinführung des neuen Ariya, in dem das "e-4orce"-Allradsystem debütiert, ist für den Sommer 2022 vorgesehen.

