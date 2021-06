Alfa Romeo GTA: Daumen hoch vom Weltmeister

Der Feinschliff an den Vorserienversionen von Alfa Romeo Giulia GTA und Alfa Romeo Giulia GTAm hat sich gelohnt. Im Herbst 2020 hatten Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, die Fahrer des Formel-1-Teams Alfa Romeo Racing Orlen, ihre Expertise bei der letzten Abstimmung mit eingebracht. Jetzt kehrte Räikkönen noch einmal auf das Alfa Romeo-Testgelände in Norditalien zurück, um die endgültige Konfiguration der leistungsstärksten Sportlimousine in der Historie der Marke persönlich zu bewerten.



Erfreulich fürs ganze Team: Der Formel-1-Weltmeister von 2007 zeigte mit dem Daumen nach oben und urteilte: "Ich mag beide Modelle wirklich. Wir haben es hier mit einem Auto zu tun, das man im Alltag nutzen, aber auch auf die Rennstrecke mitnehmen kann. Es macht sehr viel Spaß."



Räikkönen analysierte die seit seiner letzten Testfahrt vorgenommenen Änderungen, speziell in Bezug auf die Aerodynamik. Der Finne hatte sich damals auf diesen Aspekt konzentriert und den Ingenieuren von Alfa Romeo Hinweise zu den neu entwickelten Komponenten, darunter der Frontsplitter und der manuell verstellbare Heckflügel, gegeben.



Die Techniker überarbeiteten außerdem die aerodynamische Gesamtbalance des Fahrzeugs, die aus dem Zusammenspiel von Frontsplitter, Heckflügel, Diffusor und Unterbodenverkleidung entsteht. Räikkönens Urteil: "Speziell bei hohen Geschwindigkeiten ist die Balance jetzt besser. Die Fahrzeugfront wirkt niedriger, was die Lenkung noch genauer macht. Die Alfa Romeo Giulia GTA ist schnell, einfach zu fahren und reagiert sehr gut auf Aktionen des Fahrers."



Zur neuen Giulia GTA gehört ein eindrucksvolles Datenblatt: Der V6-Bi-Turbo-Benziner mit 2,9 Litern Hubraum generiert 397 kW/540 PS. Das entspricht einer Leistung von 187 PS pro Liter Hubraum. Durch umfassenden Einsatz von ultraleichten Materialien ist die Giulia GTA bis zu 100 Kilogramm leichter als das als Basis dienende Serienmodell Giulia Quadrifoglio. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h gelingt in nur 3,6 Sekunden.



Zu den Preisen: In Deutschland kostet die Alfa Romeo Giulia GTA 173.000 Euro, die Alfa Romeo Giulia GTAm 178.000 Euro.

