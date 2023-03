Alfa Romeo Giulia und Stelvio mit Styling- und Technik Update

Die neuen Versionen von Alfa Romeo Giulia und Alfa Romeo Stelvio präsentieren sich in überarbeitetem Design sowie mit erweitertem Technologieangebot und ausgebauter Konnektivität.



Optisch markantestes Merkmal ist die neue Grafik der Scheinwerfer. Analog zum Alfa Romeo Tonale sind die Leuchten nun in jeweils drei Elemente untergliedert. Die Scheinwerfer setzen auf Voll-LED-Matrix-Technologie. Ein überarbeitetes Design kennzeichnet im neuen Modelljahr auch das für Alfa Romeo typische "Trilobo", dem Dreigestirn aus Kühlergrill und den zwei horizontal angeordneten Kühllufteinlässen.

Die Rückleuchten von Alfa Romeo Giulia und Alfa Romeo Stelvio sind in LED-Technologie ausgeführt. Die Scheinwerferabdeckungen sind bei Stelvio nun aus glänzendem Rauchglas gefertigt und bei Giulia transparent gehalten.



Im Innenraum geht es bei den Italienern jetzt deutlich digitaler zu. Auf dem 12,3 Zoll Infotainment-Monitor werden die wichtigsten Informationen zu Betriebszuständen des Fahrzeugs, Sicherheitshinweise sowie die Parameter dargestellt, die für Autonomes Fahren wichtig sind. Alfa Romeo Giulia und Alfa Romeo Stelvio bieten eine breite Palette elektronischer Fahrerassistenzsysteme (ADAS), die Autonomes Fahren auf Level 2 ermöglichen.



Der Begrüßungsbildschirm nimmt die Grafik der neuen, dreigeteilten Scheinwerfer auf. Bei der Darstellung der beiden Rundinstrumente besteht die Auswahl aus drei unterschiedlichen Layouts: Evolved, Relax, und Heritage. Die Infotainment-Systeme von Alfa Romeo Giulia und Alfa Romeo Stelvio sind im neuen Modelljahr noch leistungsfähiger. So sind Software-Updates dann online möglich ("Over the Air").



Neu bei der Limousine und dem SUV ist die Technologie des Non-fungible Token (NFT), mit Hilfe derer mit Zustimmung des Eigentümers wichtige Fahrzeugdaten aufgezeichnet werden. Mit Hilfe des so genannten Blockchain-Konzeptes werden Daten außerhalb des Fahrzeugs gespeichert und sind fälschungssicher. Damit lässt sich zum Beispiel die Servicehistorie zertifiziert, was auf dem Gebrauchtwagenmarkt einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor darstellt.



Nach wie vor stehen für Giulia und Stelvio zwei Motorvarianten zur Wahl : Der 2,0 Liter Turbobenziner leistet 280 PS, der 2,2 Liter Turbodiesel 210 PS. Beide Motoren sind mit Achtgang-Automatikgetriebe und Allradantrieb AlfaTM Q4 kombiniert. Marktstart ist im ersten Quartal 2023. Die Aktualisierung des Modells Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ist für das zweite Quartal 2023 vorgesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1