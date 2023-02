Sechs Siege innerhalb von sieben Jahren - die Alfa Romeo Giulia gehört eindeutig zu den Lieblingen der Leser von "auto motor und sport". Die über 100.000 Teilnehmer am Wettbewerb "Best Cars 2023" wählten die Alfa Romeo Giulia erneut zu ihrer Nummer eins in der Wertungskategorie "Mittelklasse Import". Die italienische Sportlimousine setzte sich in ihrer Klasse gegen 17 namhafte Konkurrenten durch.

