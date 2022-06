Alfa Romeo gewinnt die Mille Miglia 2022

Andreas Vasco und Beifahrer Fabio Salvinelli aus dem Team Villa Trasqua haben in einem Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport Zagato aus dem Jahr 1929 die Mille Miglia 2022 gewonnen.



Mit elf Siegen zwischen 1927 und 1957 ist Alfa Romeo die erfolgreichste Marke bei der Mille Miglia, seinerzeit das prestigeträchtigste Straßenrennen der Welt. 1977 lebte die Mille Miglia als Oldtimer-Rallye wieder auf und fand nun zum 40. Mal statt. Und wieder fuhr ein Team im Alfa Romeo zum Sieg.



Wie schon im vergangenen Jahr wurden Andrea Vasco und Beifahrer Fabio Salvinelli als Sieger gefeiert. Die beiden Italiener teilten sich einen 92 Jahre alten Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport mit Karosserie von Zagato. Ein Fahrzeug dieses Typs gewann die Mille Miglia im Jahr 1929.



Traditionell führt die Strecke über rund 1.600 Kilometer (1.000 Meilen) aus dem norditalienischen Brescia in die Landeshauptstadt Rom und zurück. Die letzte Etappe von Parma nach Brescia passiert Orte, die in der Vergangenheit und Gegenwart von Alfa Romeo eine wichtige Rolle spielen. Dazu zählen auch die Rennstrecken in Varano und in Monza. Die Formel-1-Piste feiert 2022 ihren 100. Geburtstag.



Wieder führte die Mille Miglia, deren Original einst von Enzo Ferrari als "schönstes Rennen der Welt" bezeichnet wurde, durch Regionen, in denen die italienische Leidenschaft für den Motorsport geboren wurde. Die Oldtimer-Rallye endete mit der triumphalen Zielankunft in Brescia, einschließlich der traditionellen Parade auf der Viale Venezia.



Zehntausende von Zuschauern verfolgten die Klassiker, die als Fahrzeugtyp bei der originalen Mille Miglia am Start gewesen sein müssen, entlang der Strecke. Die Präsidentin der 58-köpfigen Jury für den Award "Women's World Car of the Year", Marta Garcia, und die italienische Jurorin Ilaria Salzano begleiteten das Autorennen in einem Alfa Romeo Tonale, dem ersten elektrifizierten SUV der Marke. Es feiert in diesen Tagen Premiere bei den Händlern in vielen europäischen Ländern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1