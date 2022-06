Aktualisierte App erleichtert die Fahrt mit dem Iveco S-Way

Der italienische Hersteller von Nutzfahrzeugen Iveco hat in der aktuellen Version seiner Iveco On Easy Way App neue Funktionen eingeführt, um die Bedienung an Bord des Iveco S-WAY zu vereinfachen. Der Fahrer kann jetzt das Fahrerhaus und die Fahrzeugmanagementfunktionen über sein Mobilgerät steuern und auf eine Vielzahl von digitalen Iveco ON Services zugreifen. Die neuen Funktionen verbessern das Fahrerlebnis weiter und erleichtern die Interaktion mit dem Fahrzeug.



Die neue Version führt nützliche Push-Benachrichtigungen über den Zustand des Fahrzeugs und Benutzerinformationen ein. Besonders wichtig sind dabei die Informationen über Warnungen aus dem Control Room und zu Over-the-Air-Updates, die dem Fahrer dabei helfen, Pannen zu vermeiden und die Betriebszeit des Fahrzeugs zu maximieren. Die Benachrichtigungen erscheinen wie bei anderen Apps mit einem roten Punkt auf dem Mobilgerät des Fahrers und lassen sich über das Infotainment-System lesen.



Weitere neue Funktionen zielen darauf ab, die Kopplung mit dem Fahrzeug zu erleichtern. Die Rückmeldungen der Fahrer haben gezeigt, dass eine schnelle Möglichkeit nötig ist, ohne die VIN-Nummer des Fahrzeugs zu suchen und manuell einzugeben. Dies erfolgt nun einfach über die App, indem ein QR-Code gelesen wird, der im "Fahrzeugbereich" des Infotainment-Systems des Iveco S-WAY angezeigt wird. Bei der Iveco ON Easy Way App wurde auch der Assistent zum Koppeln des Alexa-Mikrofons und zur Verwendung des sprachgesteuerten Fahrerbegleiters Iveco Driver Pal verbessert.



"Wir haben die Iveco ON Easy App speziell entwickelt, um unseren Fahrern die tägliche Arbeit zu erleichtern, und wir entwickeln sie weiter, um deren Anforderungen zu erfüllen. Wir sind ständig auf der Suche nach Feedback und Vorschlägen und halten selbst Ausschau nach bewährten Methoden in verschiedenen Sektoren, um die App aus Sicht der Fahrer zu verbessern und das Nutzererlebnis zu steigern", betont Fabrizio Conizella, Digital and Advanced Technologies Iveco.



Die Iveco ON Easy Way App kam mit der Einführung des Iveco S-WAY im Jahr 2019 auf den Markt, um einen einzigen Anlaufpunkt für die Verwaltung von Fahrerhaus- und Fahrzeugfunktionen zu bieten, und wurde durch Verbesserungen und das Hinzufügen neuer Funktionen und digitaler Services ständig weiterentwickelt. Dazu gehört die Integration des Iveco Driver Pal, der es dem Fahrer ermöglicht, durch Sprachbefehle mit dem Fahrzeug zu interagieren und sich so auf die Straße zu konzentrieren, was die Sicherheit erhöht.



Die App lässt sich auch zur Steuerung der Innenraumfunktionen wie Klimaanlage, Beleuchtung und Medien nutzen, um den Komfort des Fahrers zu erhöhen. Sie bietet zudem Zugang zur Fahrstilbewertung, die dem Fahrer hilft, seinen Fahrstil mit Vorschlägen zu sicherem Fahren, Kraftstoffeffizienz und Fahrzeugzustand zu verbessern. Im Falle einer Panne kann der Fahrer die App nutzen, um Iveco Assistance Non-Stop, den 24-Stunden-Assistenzdienst, zu kontaktieren. Und schließlich ist das komplette Iveco Benutzerhandbuch über die App einfach abrufbar

