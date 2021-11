Airbag für Motorroller

Autoliv, Anbieter von Kraftfahrzeug-Sicherheitssystemen, und Piaggio, Hersteller von Motorrollern und Motorrädern, arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines Airbags für motorisierte Zweiräder. Die Airbags sollen in das Chassis integriert werden und sich innerhalb von Millisekunden öffnen.



Autoliv hat die ersten Konzepte mit Simulationswerkzeugen entwickelt und Crash-Tests in großem Maßstab durchgeführt. Autoliv will nun mit der Piaggio Group kooperieren, um das Produkt weiterzuentwickeln und das Konzept zu vermarkten.

