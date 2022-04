Agnes Tesson-Faget wird Direktorin Produkt bei DS

Die Direktion Produkt bleibt bei DS Automobiles in weiblichen Händen: Agnes Tesson-Faget folgt auf Marion David, die seit 2018 die Position innehatte. Tesson-Faget ist Absolventin der HEC Business School und verbrachte ihre gesamte Karriere bei der Schwestermarke Peugeot. Sie übernimmt nun die internationale Leitung für den Produktbereich der französischen Automarke.



Seit 2012 hatte Tesson-Faget verschiedene Positionen im Produktmanagement inne: Zunächst war sie Produktprojektmanagerin des Peugeot 2008 (erste Generation), ab 2015 Product Development Executive und ab 2017 Product Executive des neuen Peugeot 308 und 308 SW. Am 1. April 2022 wurde sie zur Direktorin Produkt von DS ernannt. Sie berichtet direkt an Beatrice Foucher, Geschäftsführerin der Marke DS.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1