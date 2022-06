Aehra will die Elektromobilität revolutionieren

Die neue italienisch-amerikanische Marke Aehra mit Sitz in Mailand kündigt rein elektrisch angetriebene Luxusfahrzeuge an, die auf einer Elektroplattformtechnologie aufbauen werden und mit viel Platz im Innenraum punkten sollen. Zwei erste Modelle - ein SUV und eine Limousine - sollen noch in diesem Jahr vorgestellt werden, wobei die Produktion für Anfang 2025 und die ersten Kundenauslieferungen für 2025 geplant sind



Bei der Herstellung und Montage der Fahrzeuge wird Aehra - der Name leitet sich vom lateinischen Wort "aera" für Ära ab - mit Produktionspartnern zusammenarbeiten, anstatt eigene Produktionsanlagen zu errichten. Mit einer umfangreichen privaten Finanzierung hat Aehra einen klaren Fahrplan aufgestellt, um die strategischen Ziele seines Geschäftsmodells zu erreichen.



Noch in diesem Jahr sollen das endgültige Design und die Namen des SUV und der Limousine vorstellen vorgestellt werden. Hazim Nada, Chief Executive Officer und Vorsitzender von Aehra und sein Co Founder Sandro Andreotti werden von einem breit aufgestellten Team von Automobilexperten unterstützt, die über langjährige Erfahrung in der internationalen Automobilindustrie verfügen. So wird Filippo Perini, der zahlreiche leitende Designfunktionen bei Unternehmen wie Audi, Lamborghini und

Italdesign innehatte, als Chefdesigner fungieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1