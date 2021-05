ADAC TCR Germany: Hyundai startet mit Doppelsieg

Noch vor wenigen Wochen stand der Saisonstart in der ADAC TCR Germany in den Sternen. Doch jetzt dröhnen wieder die Motoren. Nach dem Aus der DTM ist die spektakuläre Rennserie in Deutschland das neue Maß im Tourenwagensport. Und das haben die ersten Rennen der Saison 2021 in Oschersleben jetzt eindrucksvoll bewiesen.



Ein traumhafter Start gelang dem Hyundai Team Engstler - auch wenn die Konkurrenz im Honda Civic TCR bärenstark unterwegs war. Tourenwagen-Ass Luca Engstler feierte im i30 N TCR in Oschersleben letztlich zwei souveräne Siege. Der 21 Jahre alte Pilot setzte sich im ersten Rennen nach dem Start an die Spitze und dominierte das Geschehen bis zur Zielflagge.



Im zweiten Lauf eroberte Luca Engstler von der Pole-Position aus die Führung und behauptete diese souverän bis ins Ziel. Nach dem ersten von insgesamt sieben Rennwochenenden führt er mit 22 Punkten Vorsprung die Tabelle in der ADAC TCR Germany an.



"Es war ein unglaubliches Wochenende, zwei Siege sind ein super Start in die neue Saison. Das Auto hat sich sehr gut angefühlt", sagte Triumphator Luca Engstler. Es sei für ihn ein emotionaler Tag gewesen, gestand der Hyundai-Pilot. "Denn als ich vor vier Jahren hier ankam und in der Formel 4 startete, habe ich kein Land gegenüber den anderen gesehen. Und dann hier jetzt so einen Doppelsieg zu feiern, ist sehr emotional."

