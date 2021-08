ADAC stellt um: Vorteile für die Luftrettung

Gute Nachrichten für die gemeinnützige ADAC Luftrettung: Sie hat die ersten zwei H145-Hubschrauber mit Fünfblatt-Rotor in Empfang genommen. Die Vorteile sind eine höhere Reichweite, deutlich mehr Zuladung und bessere Patientenversorgung an Bord. Im Rahmen der Flottenerweiterung werden sukzessive alle 14 bereits bestehenden Helikopter des H145-Vorgängermodells von vier auf fünf Rotorblätter umgebaut.



Das neue Rotorsystem mit fünf Blättern sorgt für eine ruhigere Lage in der Luft, wodurch im Innenraum praktisch keine Vibrationen mehr wahrnehmbar sind. Das kommt Patienten und Crews bei der medizinischen Versorgung zugute und erhöht den Komfort in der Kabine. Dank drahtlosem Internet an Bord kann die Besatzung Vitaldaten oder Diagnosen in Echtzeit aus der Luft an das Zielkrankenhaus übertragen und so zur effizienteren Weiterbehandlung der Patienten beitragen.



Aufgrund der kompakten Maße des Rotors mit weniger als elf Metern Durchmesser ist die neue H145 trotz ihrer Größe auch für Landungen auf kleinen Flächen wie Parkplätzen gut geeignet. Die wendige und gut zu manövrierende Maschine ist insgesamt gut 13,50 Meter lang, 2,70 Meter breit und vier Meter hoch. Um solch anspruchsvolle Flugmanöver besonders sicher zu machen, verfügt das Cockpit über eine digitale Gerätesteuerung mit modernsten Assistenzsystemen.



Die geänderte Konstruktion des Rotors bringt noch mehr Vorteile mit sich. Die fünf Blätter sind - anders als beim Vorgängermodell - direkt an einer starren Rotornabe befestigt. Das reduziert zum einen den Wartungsaufwand, weil es zu weniger Verschleiß kommt und keine Schmierstoffe wie Öl oder Fett nötig sind.



Zum anderen bietet die H145 mit Fünfblattrotor 150 Kilogramm mehr Zuladung, zum Beispiel für medizinisches Spezialgerät oder Rettungspersonal für die Versorgung von Intensivpatienten. Alternativ kann auch mehr Kerosin im 900 Liter fassenden Tank mitgeführt werden, was bis zu 140 Kilometer mehr Reichweite bringt. Mit zwei Triebwerken mit je rund 900 PS ist der Hubschrauber so stark motorisiert, dass die fliegenden Gelben Engel mit einer Höchstgeschwindigkeit von 260 Stundenkilometern schnellstmöglich zu Verunglückten und Kliniken gelangen. Das maximale Abfluggewicht liegt bei 3,8 Tonnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1