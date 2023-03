ADAC Opel Rally Junior Team in der JERC 2023

Das ADAC Opel Rallye Junior Team stellt sich auch in der Saison 2023 der internationalen Herausforderung. Wie im vergangenen Jahr bringt das Team Stohl Racing als Titelverteidiger in der Junior European Rally Championship (JERC) einen Opel Corsa Rally4 an den Start. Pilotiert wird er vom letztjährigen Meister des ADAC Opel e-Rally Cup Timo Schulz.



Mit vier Saisonsiegen und fünf Podestplätzen drückte der 23 jährige Saarländer der zweiten Saison des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals seinen Stempel auf und sicherte sich mit dem vorzeitigen Titelgewinn den Aufstieg ins ADAC Opel Rally Junior Team. In der Junior-Europameisterschaft trifft er nun auf die stärksten Rallye-Talente des Kontinents.



Sechs anspruchsvolle Wettbewerbe warten auf Timo Schulz und seine Mitbewerber. Gleich die erste Saisonhälfte hat es in sich: Mit den Gastspielen in Polen, Lettland und Schweden stehen drei Schotter-Wettbewerbe auf dem Programm, danach folgen drei Asphalt-Rallyes in Italien, Tschechien und Ungarn.



Um sich insbesondere auf die ihm nicht vertrauten Schotter-Aufgaben vorzubereiten, wird Schulz vor dem JERC-Saisonstart noch eine Testrallye in Ungarn bestreiten.

"Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe, die mir auch viel Respekt einflößt", sagt Timo Schulz. Wer die JERC in den letzten Jahren verfolgt habe, wisse um das extrem hohe Leistungsniveau.



Opel Motorsport Direktor Jörg Schrott setzt hohe Erwartungen in seinen Schützling Timo Schulz, warnt aber auch vor einer übertriebenen Erwartungshaltung: "Timo hat im ADAC Opel e-Rally Cup 2022 bewiesen, dass er seine Leistung unter den verschiedensten Bedingungen und hohem Druck abrufen kann." Man wisse aber auch, wie hoch die Trauben in der Junior-EM hängen würden. Timo werde sich an dieses hohe Niveau herantasten müssen. Die gesamte Mannschaft werde ihn dabei unterstützen.



Termine Junior European Rally Championship 2023:



19.-21.05. Rally Poland, Mikolajki / PL

16.-18.06. Rally Latvia, Liepaja / LV

06.-08.07. Royal Rally of Scandinavia, Karlstad / S

28.-30.07. Rally di Roma Capitale, Fiuggi / I

18.-20.08. Barum Czech Rally Zlin, Zlin / CZ

06.-08.10. Rally Hungary, Nyiregyhaza / H

