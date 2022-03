ADAC Mittelrhein mit neuem Vorstand

Der ADAC-Mittelrhein hat einen neuen Vorstand. Die Wahl fiel auf Rudi Speich. Er folgt auf Dr. Klaus Manns, der nach 16 Jahren Vorstandstätigkeit nicht mehr kandidierte. Der neue Vorsitzende Rudi Speich ist beim ADAC kein unbekanntes Gesicht. Der Linzer Ingenieur war seit 2014 Vorstand Verkehr & Technik beim ADAC Mittelrhein. Diese Position übernimmt wiederum Prof. Dr. Peter König, der an der Hochschule Trier Maschinenbau und Fahrzeugtechnik lehrt. Der bisherige Vorstand Touristik Dr. Achim Schloemer wurde wiedergewählt.



Unterdessen freut sich der Regionalclub über einen Mitglieder-Rekord: So konnte der ADAC Mittelrhein einen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Aktuell hat der Regionalclub 746.441 Mitglieder - ein Plus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (743.120 Mitglieder).

