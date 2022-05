ADAC-Hilfe für Oldtimer-Freunde

Der ADAC bringt pünktlich zum Start der Oldtimer-Saison den neuen Oldtimer-Ratgeber 2022/2023 heraus. Das Standardwerk für alle Oldtimerfreunde kommt in neuer Fassung, beinhaltet aber wie immer zahlreiche praktische Tipps zum Oldtimerhobby. Für Mitglieder ist der Ratgeber kostenlos in den ADAC-Geschäftsstellen sowie online zum Download erhältlich.



Der aktualisierte Oldtimer-Ratgeber 2022/2023 fasst auf 228 Seiten alles Wissenswerte rund um historische Automobile, Motorräder und Nutzfahrzeuge zusammen. Ergänzt und erweitertet wurden in der Neuauflage des Nachschlagewerks die Themenfelder e-Fuels, Oldtimermuseen und historischer Motorsport. Neben den Vor- und Nachteilen von synthetischen Kraftstoffen, der Vorstellung von Traditionsveranstaltungen oder einer Übersicht zur Museumslandschaft in Deutschland bieten die neuen Kapitel weitere interessante Einblicke in das facettenreiche Oldtimer-Hobby.



Auch zu vielen praktischen Themen ist der Oldtimer-Ratgeber ein hilfreicherer Begleiter. Von der Anschaffung über die Pflege und Wartung, von der Restaurierung und Versicherung bis hin zu den zahlreichen Oldtimer-Veranstaltungen informiert der Ratgeber umfassend.

