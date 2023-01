ADAC gewinnt an Mitgliedern

Ende des Jahres 2022 waren über 21,4 Millionen Menschen Mitglied beim ADAC. Der Autoclub konnte den Mitgliederbestand um mehr als 190.000 steigern und damit deutlich stärker als in den beiden von der Pandemie stark geprägten Vorjahren. Hintergrund für das Plus ist vor allem die gegenüber den Jahren 2020 und 2021 erhöhte Mobilität und Reiseaktivität. Zugleich sieht sich der Club in seinem strategischen Kurs bestätigt, Angebote und Leistungen entsprechend den Mitgliederbedürfnissen weiterzuentwickeln und auszuweiten.



"Hilfe, Rat und Schutz verstehen wir heute umfassender", sagt ADAC Vorstand Dr. Dieter Nirschl. Und man sehe, dass das Bedürfnis der Menschen nach zuverlässiger Unterstützung und nach Sicherheit - im Bereich der Mobilität und darüber hinaus - steige.

