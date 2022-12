ADAC: "Diesel noch viel zu teuer"

Tanken ist gegenüber der Vorwoche erneut preiswerter geworden, der Preisrückgang hat sich jedoch deutlich abgeschwächt. Das geht aus der jüngsten ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland hervor. Danach kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,729 Euro und damit um einen Cent weniger als vor Wochenfrist. Ebenfalls um einen Cent billiger ist Diesel: Im Schnitt müssen die Autofahrer für einen Liter derzeit 1,833 Euro zahlen.



Die aktuelle Entwicklung der Kraftstoffpreise wird flankiert von einer spürbaren Entspannung am Rohölmarkt. So kostete ein Barrel Rohöl der Sorte Brent vor einer Woche rund 85 US-Dollar, kletterte zwischenzeitlich auf 87 Dollar, um bis heute auf knapp unter 80 Dollar abzusacken. Unterstützung beim Preisrückgang an den Zapfsäulen kommt auch vom im Vergleich zum US-Dollar etwas stärkeren Euro.



Laut ADAC müssen die Spritpreise allerdings weiter sinken. Insbesondere Diesel ist weiterhin extrem teuer: Obwohl für einen Liter Diesel eine um über 20 Cent niedrigere Steuerlast anfällt, liegt der aktuelle Dieselpreis um rund zehn Cent über dem von Super E10.



Um den Wettbewerb weiter zu stärken und dadurch einen weiteren Preisrückgang zu fördern, sollten die Autofahrer preisbewusst tanken. Dazu zählt, sich vor dem Tanken über die aktuellen Kraftstoffpreise in der Nähe zu erkundigen und dann die günstigste Tankstelle anzusteuern. Als Faustformel gilt: Wer abends zwischen 20 und 22 Uhr tankt, kann im Schnitt rund zwölf Cent je Liter im Vergleich zu den Morgenstunden sparen.



Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der Smartphone-App "ADAC Spritpreise", die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung stellt.

