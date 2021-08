ACE kontert Regierung: Elektro-Ziel verfehlt

Der Auto Club Europa (ACE) kritisiert die Bundesregierung und die Meldung, in Deutschland gebe es erstmals eine Million Elektrofahrzeuge auf den Straßen. "Es gibt keinen Anlass, eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen zu feiern. Die Wahrheit ist: Lediglich 54 Prozent sind tatsächlich Fahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb (BEV)", sagt ACE-Vorsitzender Stefan Heimlich.



57.000 Elektrofahrzeuge seien laut Kraftfahrtbundesamt im Juli neu zugelassen worden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der drei Bundesministerien für Wirtschaft, für Verkehr und für Umwelt. Damit sei das Ziel von einer Million E-Fahrzeugen jetzt erreicht worden.



"Auch Nutzfahrzeuge sind in diesem Anteil berücksichtigt. Das im Jahresbericht der Bundesregierung 2009/2010 festgeschriebene Ziel 'bis 2020 sollen über eine Million batteriebetriebene Autos auf deutschen Straßen fahren', ist verfehlt", so Heimlich. Der Anteil von E-Pkw an den gesamten Neuzulassungen im Juli etwa betrug lediglich 23,5 Prozent.



Zur Strategie, den Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge zügig zu steigern, schlägt Heimlich einen Drei-Punkte-Plan vor: "Die Förderung von Plug-in-Hybriden (PHEV) muss beendet werden. Gerade Dienstwagen werden fast nie extern elektrisch geladen oder gar gefahren. Hinzu kommt, dass die Betriebskosten deutlich höher ausfallen, da zwei Antriebe gewartet werden müssen. PHEV ist Verbrennertechnologie im elektrischen Anzug. Deshalb muss sich die Förderung auf BEV konzentrieren. Wasserstofftechnologie oder eFuels fallen ebenfalls durch, da sie für Normalverdienende viel zu teuer sind", so Heimlich.



Er fordert zudem, bei der Ladeinfrastruktur müsse mehr Tempo her und eine kluge Verteilung von Schnelllade- und normalen Ladepunkten auch im ländlichen Raum erfolgen. "Mit einem BEV muss es genauso einfach sein von Flensburg bis Bari zu reisen wie mit einem Verbrenner", so Heimlich.



Ein weiterer Punkt: "Es müssen jetzt mehr batterieelektrische Modelle auf den Markt. Insbesondere bei Familienkombis und im Kleinwagensegment ist die Auswahl noch viel zu gering. Gerade auch, um in diesen Segmenten attraktive und bezahlbare Autos zur Auswahl zu haben", sagt Heimlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1