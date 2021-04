ACE-Fotoaktion gegen Barrieren

Der ACE Auto Club Europa startet seine diesjährige Clubinitiative "Barrierefrei besser ankommen!" in Form einer Mach-mit-Fotoaktion. Teilnehmer können bis zum 31. August 2021 selbst geschossene Fotos von Barrieren im Verkehrsraum auf die entsprechende Mach-mit-Plattform hochladen.



"Ob auf der Straße, dem Radweg, in Bus, Bahn oder dem Gehweg: Es gilt, all diejenigen Hindernisse bildstark abzulichten, die für Menschen mit mobiler Einschränkung kritisch sind", heißt es bei den Initiatoren.



Ziel der Aktion ist es, Barrieren und Hindernisse gemeinsam mit der örtlichen Verwaltung, der Lokalpolitik, Initiativen und Verbänden sowie dem ACE-Ehrenamt zu beseitigen und auf die Wichtigkeit von Barrierefreiheit in allen Verkehrsbereichen hinzuweisen.



ACE-Vorsitzender Stefan Heimlich: "Mit unserem Foto-Wettbewerb wollen wir deutlich machen: Wir haben etwas gegen Barriere-Unfreiheit und wir zeigen, wie die Hindernisse beseitigt werden können."



Im September wählt eine Jury aus allen hochgeladenen Beiträgen die sechs Siegerfotos aus. Als Hauptpreis gibt es sechs iPads zu gewinnen.

