Abt verleiht dem SQ5 TDI 385 PS

Die zweite Generation des Audi SQ5 ist am Start - und in Sachen Tuning natürlich ein Fall für den bayerischen Veredler Abt Sportsline. Die Kemptener verbessern die Leistung des 3.0 TDI von ursprünglich 341 PS/251 kW und 700 Newtonmeter auf kraftvolle 385 PS/283 kW sowie 760 Nm Drehmoment.



Der Standardsprint auf das Landstraßentempo gelingt so ohne Probleme in weniger als fünf Sekunden. Die Abt-Fahrwerksfedern steigern außerdem das querdynamische Potenzial des SQ5, damit die zusätzlichen Pferdestärken noch besser auf die Straße gebracht werden können. Die variable Tieferlegung um 35 bis 60 Millimeter weiß zudem optisch zu gefallen.



Stichwort Optik: Der weltgrößte Veredler für Fahrzeuge aus dem VW-Konzern bietet ein stilvolles Quartett an unterschiedlichen Felgen für den SQ5 an. Nur ein Highlight davon ist das 21 Zoll große Modell HR in der Farbgebung glossy black. Ein absoluter Eyecatcher ist zudem die ABT-Türeinstiegsbeleuchtung. Diese projiziert den guten Namen der Allgäuer Edelschmiede beim Ein- und Aussteigen auf den Asphalt.

