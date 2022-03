Abt Sportsline holt 450 PS aus dem Formentor VZ5

Abt Sportsline, der Haus - und Hoftuner der VW Marken, steigert die Leistung des Cupra Formentor VZ5 um 60 auf 450 PS, wobei das maximale Drehmoment auf 530 Newtonmeter zulegt.



Das SUV-Coupe Formentor ist das erste komplett eigenständige Fahrzeug der Marke Cupra. 7.000 seiner 2,5 Liter Fünfzylinder-Motoren hat Audi den Spaniern spendiert. Das macht den Formentor mit 390 PS und 480 Nm ohnehin schon zum stärksten Pferd im Stall. Das ist sogar leicht mehr als ein aktueller Porsche Carrera vorweisen kann, wobei in Sachen Beschleunigung ein Patt herrscht. Beide benötigen 4,2 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100.



Wer an dem Zuffenhausener souverän vorbeiziehen möchte, kann sich diesen Wunsch jetzt bei Abt Sportsline erfüllen lassen. Der Veredler für Fahrzeuge aus dem VW- und Audi-Konzern bietet ab sofort eine speziell für den VZ5 entwickelte Leistungssteigerung auf 450 PS, wobei das maximale Drehmoment auf 530 Nm zulegt.



Aus dem Stand werden jetzt 100 km/h in 3,9 Sekunden erreicht. Das entspricht einer Verbesserung von drei Zehnteln. Wer nicht möchte, dass der Vortrieb schon bei den üblichen 250 km/h endet, kann sich auch in diesem Punkt an den Allgäuer Veredler wenden. Denn zusätzlich zu Abt Power S lässt sich eine Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 270 km/h ordern.



Neben dem kräftigeren Herz bietet Abt Sportsline bietet für den Cupra Formentor VZ5 mehrere attraktive Felgenvarianten an. In 20 Zoll steht das Design SPORT GR sowohl matt black als auch glossy black zur Wahl. Der besondere Eyecatcher ist dabei die Diamantbedrehung von Oberfläche respektive Felgenhorn. Alle Fahrzeugmodelle und Kombinationsmöglichkeiten finden sich im ABT Konfigurator wieder.

