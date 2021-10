Abt-Power für Hybride

Am Anfang oft als emotionslose "Fahrspaßkiller" verteufelt, bieten alternative Antriebsformen auch aus Tuner-Sicht spannende Perspektiven. Bereits im vergangenen Jahr stellte Abt Sportsline, der weltgrößte Veredler für Fahrzeuge aus dem VW-Konzern, seine erste Leistungssteigerung für ein Plug-in-Hybridfahrzeug vor: Der Audi Q5 mit dem 55 TFSI e quattro mit einer Systemleistung von 270 kW/367 PS und 500 Nm erstarkte durch ein Upgrade des Verbrenners von da an auf 313 kW/425 PS und 550 Nm.



Nun haben sich die Kemptener einer weiteren Motorengeneration angenommen - dem 1.4 TSI e, der im Cupra Formentor VZ E-Hybrid, im Leon E-Hybrid, im Golf VIII GTE und im Audi A3 45 TFSI e zum Einsatz kommt. In diesen Varianten steht normalerweise eine Systemleistung von 180 kW/245 PS und 400 Nm zur Verfügung. Abt ermöglicht nun durch die neu entwickelte Leistungssteigerung Abt Power New Generation ein Upgrade auf 202 kW/275 PS und 440 Nm im Datenblatt. Für eine Extraportion Schub sorgt Abt in Abhängigkeit vom Elektromotor grundsätzlich auch in Modellen mit einer niedrigeren Systemleistung des 1.4. TSI e (150 kW/204 PS).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1