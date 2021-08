Abt macht den Cupra Leon noch schneller

Die aktuelle und mittlerweile vierte Auflage des Leon ist mit dem Cupra-Emblem versehen und daher von Haus aus schon sportlich. Und Abt Sportsline legt noch einen drauf: Der 2.0 TSI des Leon VZ in Gestalt der Limousine leistet bereits starke 300 PS/221 kW sowie 400 Newtonmeter, als allradgetriebener Sportstourer VZ 310 PS/228 kW und 400 Nm. Mit der Abt Power Leistungssteigerung stehen bei der Limousine nun 360 PS/265 kW und für den Sportstourer 370 PS/272 kW sowie jeweils 450 Nm im Datenblatt.



Der weltgrößte Veredler für Fahrzeuge aus dem VW- und Audikonzern belässt es natürlich nicht bei einem reinen Performanceupgrade für den ambitionierten Kompakten. Die Allgäuer bieten für eine noch sportlichere Straßenlage Abt Fahrwerksfedern an, die rundum für eine Tieferlegung von bis zu 30 mm sorgen.

Für einen individuelleren Look stehen zudem Räder vom Typ Abt Sport GR in 20 Zoll bereit, die wahlweise in matt oder glossy black verfügbar sind.



Diese sind auch in einem Paket enthalten, das die Kemptener aktuell für den Leon schnüren: Hinzu kommen die angesprochene Leistungssteigerung Abt Power auf 360 bzw. 370 PS sowie die beschriebenen Fahrwerksfedern. Der Gesamtpreis für dieses Paket beläuft sich auf 5.990,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Kosten für Montage und TÜV.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1