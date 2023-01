Abt e-Line macht Diesel-Transporter zu Stromern

Der Allgäuer Auto-Veredler Abt e-Line bietet den Umbau von Bestandsfahrzeugen wie einen gebrauchten T6.1 auf batterieelektrischen Antrieb an. Hintergrund: Mit T7 Multivan und ID. Buzz hat Volkswagen den VW-Bus für Privatkunden praktisch neu erfunden und noch näher an den PKW gerückt. Für Handwerk, Handel und Co. gelten jedoch andere Prioritäten, weshalb der T6.1 weiterhin im Programm bleibt. Allerdings kann dieser nicht mehr als e-Transporter bestellt werden. Der Preis für den Umbau-Kit beträgt laut Abt-Angaben 19.900 Euro netto, Einbau und Zulassung kosten ab 3.950 Euro netto (je nach Basisfahrzeug).



"Diese Maßnahme ist nicht nur besonders nachhaltig, weil deutlich weniger CO2-Emissionen als beim Neubau entstehen, sondern hat für die Kunden zahlreiche Vorteile", erläutert Eric Plekkepoel, CEO der Abt e-Line GmbH. So können anders als beim Abt e-Transporter 6.1, der nur in bestimmten Karosserievarianten angeboten wurde, fast alle Modelle umgerüstet werden: egal, ob langer oder kurzer Radstand, mit Hochdach oder ohne, Pritschenmodelle oder Fahrgestelle mit Sonderaufbauten. Es muss sich beim Basisfahrzeug lediglich um einen Diesel mit DSG-Getriebe handeln. Die technischen Eckdaten entsprechen denen des Abt e-Transporters 6.1.



Dessen Reichweite beträgt zwischen 105 und 138 km (nach WLTP) - je nach Aufbau und Gewicht kann diese bei der Umrüstung leicht abweichen. Dies gilt auch für den Verbrauch, der beim Komplettfahrzeug je nach Ausführung zwischen 27,0 und 35,8 kWh/100 km lag. Dank der relativ kompakten Batterie mit einer Kapazität von 37,3 kWh (brutto) bleibt die Fahrzeug-Nutzbarkeit ohne Einschränkungen erhalten.



Die Spitzenleistung des Antriebs beträgt 83 kW und das maximale Drehmoment 200 Nm. In Verbindung mit der auf 90 km/h, optional 120 km/h, limitierten Höchstgeschwindigkeit ergibt sich ein sparsamer Verbrauch. Die vollständige Ladezeit beträgt an einer 7,2 kW-Wallbox rund 5,5 Stunden, an einer Schnellladestation (CCS) mit 50 kW gelingt dies in rund 45 Minuten zu 80 Prozent. Die Wartung kann bei Abt e-Line oder bei einem von 300 Servicepartnern von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Deutschland erfolgen.

