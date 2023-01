Abt Cupra XE startet mit Klara Andersson und neuem Design

Sieben Wochen vor dem Auftakt in Saudi-Arabien hat Abt Cupra XE die Weichen für seine dritte Saison in der Extreme E gestellt: Klara Andersson wird an der Seite des mittlerweile fünfmaligen Dakar-Siegers Nasser Al-Attiyah starten. Der Cupra Tavascan XE, mit dem das Doppel im Dezember das Saisonfinale in Uruguay gewonnen hat, erhält ein neues Design. Schon an diesem Wochenende erleben Fans und Medien Klara Andersson im neuen Auto beim Race of Champions in Schweden.



"Das fantastische Saisonfinale mit dem Triumph von Klara und Nasser macht Lust auf mehr - auch deshalb war für uns klar, dass wir unser Engagement in der Extreme E fortsetzen. Besonders freut mich, dass wir jetzt gemeinsam mit Cupra sowohl in der Formel E als auch in der Extreme E ein elektrisierendes Team bilden", sagt Hans-Jürgen Abt, CEO der ABT SE.



Während Nasser Al-Attiyah, der vor zwei Wochen bereits zum fünften Mal die berühmte Rallye Dakar gewann, in seine zweite volle Saison mit Abt Cupra geht, wird Klara Andersson von der Ersatzfahrerin zum festen Teammitglied. Schon bei ihren beiden Einsätzen zum Ende der vergangenen Saison hinterließ die 22 Jahre alte Schwedin mit einem Podiumsplatz, einem Sieg und vielen beherzten Manövern einen starken Eindruck.



In der neuen Saison präsentiert sich das Auto des Teams in einer aktualisierten Beklebung, die zum Formel-E-Auto des Teams, zum UrbanRebel und dem Cupra e-Racer passt: eine mehrschichtige und Chamäleon-artige Karosseriefarbe, die ein tiefes Lila und Neongelb kombiniert.



Der vollelektrische Offroad-Rennwagen gibt einen Hinweis auf die Designsprache des künftigen Serienautos Tavascan, des zweiten rein elektrischen Modells der Marke, das in Barcelona entwickelt wird und 2024 in Europa und Übersee auf den Markt kommt.

