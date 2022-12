Abblendlicht einschalten

Berlin. Speziell an trüben Wintertagen hilft Autofahrerinnen und Autofahrer das Abblendlicht. Erstens sieht man besser, zweitens wird man von anderen besser gesehen. Am besten lässt man es beim Fahren den ganzen Tag über an. So, wie es bei einer Behinderung der Sicht durch Regen, Nebel oder Schneefall ohnehin vorgeschrieben sei, rät die Prüforganisation Dekra.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch auf eine etwaige Lichtautomatik verlässt man sich besser nicht. Oft reagiere diese recht spät, obwohl es die Sichtbarkeit des Fahrzeuges erhöhen würde. Natürlich muss auch das Tempo an die Sichtverhältnisse angepasst werden. Auch wenn das Tempolimit vor Ort höher liegen sollte: Es darf immer nur so schnell gefahren werden, dass man stets noch innerhalb der überblickten Strecke anhalten kann. tmn