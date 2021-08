Ab zehn Euro täglich zum "Ford Mobil"

Ford startet eine bundesweite Ersatzfahrzeug-Aktion "Ford Mobil". Der Kölner Automobilhersteller unterstützt Privat- und Firmenkunden, die ihr Ford-Fahrzeug (Pkw oder Nutzfahrzeug) zur Wartung oder Reparatur bei einem teilnehmenden Ford-Servicebetrieb abgeben, mit einem besonderen Mobilitätsprogramm.



Der Preis ist heiß: Ein aktuelles Werkstatt-Ersatzfahrzeug gibt es bereits ab zehn Euro am Tag - das Angebot umfasst Vorführwagen in drei verschiedenen Klassen und startet mit den Modellen Ford Fiesta, EcoSport und Puma. Ein Ford Focus oder Kuga steht für 15 Euro am Tag zur Verfügung, einen Mondeo, S-MAX oder Galaxy und vergleichbare Fahrzeuge können die Werkstattkunden ab 20 Euro pro Tag erhalten, so der Hersteller.



Wird das eigene Auto im Rahmen der Garantie gewartet oder repariert, bieten die Kölner diese Ersatzmobilität sogar kostenfrei an. Das neue Programm namens "Ford Mobil" steht unter dem Motto "Damit Sie Ihr Ziel erreichen - Einfach Weiterfahren". Dank dieser Inititative bleiben die Ford Kunden mobil und können zudem die aktuellen Baureihen erfahren. Bundesweit beteiligen sich über 800 Ford-Servicepartner an dieser Aktion.



"Jedes Auto muss in bestimmten Intervallen in eine Werkstatt, damit seine sichere und zuverlässige Funktion dauerhaft gewährleistet ist. Für den Nutzer ist die Wartung oftmals mit Aufwand und mit Umständen verbunden, denn sie schränkt seine Flexibilität ein. Diese Werkstatt-Termine möchten wir gemeinsam mit den teilnehmenden Servicepartnern komfortabler und unkomplizierter gestalten und führen deshalb mit 'Ford Mobil' ein attraktives Ersatzfahrzeug-Programm ein", erläutert Jörg Pilger, Direktor der Ford Service and Customer Division (FCSD) für Deutschland, Österreich und die Schweiz.



Der frühere Slogan "Ford - Die tun was" - hat noch längst nicht ausgedient und steht bis heute für den Kundenservice des Unternehmens.

