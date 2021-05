A110 Legende GT 2021: Limitierte Auflage

Eine Legende auf Rädern - und das 300 Mal: Exakt 300 Exemplare der Sonderedition A110 Legende GT 2021 baut Alpine jetzt in einer exklusiven Kleinserie. Preis des exquisiten Fahrspaß- und Sammlerstücks: 70.950 Euro.



Im Innenraum erwarten den Piloten sechsfach verstellbare Sabelt Comfort-Ledersitze in Amber Braun oder Schwarz. Die ledernen Türverkleidungen und die Ziernähte am Lenkrad sind in Braun oder Grau gehalten. Glanz-Carbon an Mittelkonsole, Instrumentenblende und Lüftungsdüsen und eine nummerierte Plakette unterhalb der Mittelkonsole sollen die Exklusivität des Modells unterstreichen. Die Serienausstattung umfasst etwa eine Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera und das Focal-Audiosystem.



Den Antrieb übernimmt der 215 kW/292 PS starke Motor der A110S. Alpine verspricht vollmundig "eine nie dagewesene Balance von Komfort und Leistung". Der 1,8-Liter-Turbomotor stellt sein maximales Drehmoment von 320 Newtonmeter schon bei 2.000 U/min bereit. Leichtbauweise und das Doppelkupplungsgetriebe ermöglichen eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,4 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.

