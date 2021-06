911 GTS: Elegant-knackiger Sportler

Mehr Geld für weniger Auto? Wenn es dabei um einen Sportwagen und ums Gewicht geht, kann das durchaus Sinn machen. Etwa beim Porsche 911 in der neuen GTS-Version. Bei dem werden per optionalem Leichtbau-Paket 25 Kilo eingespart - für noch mehr Fahrdynamik.



GTS - diese Baureihe steht bei Porsche traditionell für die automobilen Genießer, sie steht zwischen der S-Version und dem Turbo, verspricht einen eigenständigen Auftritt und mehr als nur ordentliche Fahrleistungen. Im Falle des neuen GTS geht es um 353 kW/480 PS aus sechs Zylindern. Das sind 22 kW/30 PS mehr als beim aktuellen 911 Carrera S oder beim vorherigen 911 GTS. 570 Nm maximales Drehmoment bedeuten ein Plus von 20 Nm. "Für den Standard-Sprint von null auf 100 km/h vergehen beim 911 Carrera 4 GTS Coupe mit Achtgang-Porsche-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) lediglich 3,3 Sekunden", heißt es in Zuffenhausen. Alternativ gibt es auch für den GTS einen Siebengang-Handschalter.



Bei Coupe und Cabrio ist das Fahrwerk von dem des 911 Turbo abgeleitet, der Targa 4 GTS greift auf das des 4 S zurück. Auch das Interieur ist, wie bei GTS-Modellen üblich, unter anderem mit schwarzem Race-Tex und serienmäßigen Sportsitzen elegant-knackig ausgelegt. Zu haben ist der bis zu 311 km/h schnelle 911er-Neuzugang ab 140.981 Euro.

