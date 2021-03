  70 Jahre Seat - das Video

Seat feiert den 70. Geburtstag - Spanien soll zum Future e-Mobility Hub werden.



Die Elektro-Agenda von Volkswagen hat Auswirkungen auf die Tochterunternehmen. Nun will die spanische Marke Seat das Werk in Martorell zur Produktionsstätte von Elektrofahrzeugen umwandeln. Symbolträchtige Begegnung: Kürzlich haben der spanische König Felipe VI. und der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez den Seat-Hauptsitz in Martorell besucht. Sie wurden unter anderem von VW-Chef Herbert Diess begleitet.



