6.000 Bullis beim VW Bus Festival angemeldet

Fantreffen außer Rand und Band: Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) erwartet beim VW Bus Festival 2023 in Hannover mehr als 6.000 Bullis, rund 13.000 Menschen werden zwischen dem 23. und 25. Juni 2023 auf den Parkplätzen übernachten. Damit sind die Tickets für die Camping-Plätze rund um das Festivalgelände ausverkauft.



Über das Wochenende werden weitere 50.000 Tagesbesucher erwartet. Tages Tickets gibt es im offiziellen Online-Shop unter www.vw-bus-festival-2023.de ab zehn Euro pro Tag für Erwachsene, Kinder und Jugendliche erhalten für fünf Euro Zugang zum Festival.



Die Marke plant außergewöhnliche Fahrzeugausstellungen, rund 130 Oldtimer und aktuelle Fahrzeuge von VWN werden präsentiert. Auf der zirka 1.000 Quadratmeter großen Showbühne werden besondere VW Busse und ihre Besitzer ausgezeichnet. Für die so genannten "Show & Shine"-Contests und die Teilnahme am Konvoi am Freitagnachmittag vom VWN Werk zum Messegelände können sich angemeldete VW Bus Fahrer auf der offiziellen Festival Homepage bewerben.

