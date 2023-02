60 Jahre Leicht-Lkw FUSO Canter

FUSO, die japanische Tochtergesellschaft von Daimler Truck, feiert das 60-jährige Bestehen ihres Leicht-Lkw Canter. Seit seiner Markteinführung im Jahr 1963 wurden mehr als 4,5 Millionen FUSO Canter weltweit produziert.



Die erste Generation des Canter kam im März 1963 mit der Bezeichnung T720 als Frontlenker auf den japanischen Markt. Durch die Entwicklung fortschrittlicher Sicherheitstechnologien über die Jahrzehnte etablierte sich der Canter als ein sicherer und zuverlässiger Lkw für Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer. Das Design des Fahrzeugs hat sich den Bedürfnissen der Kunden und dem Zeitgeist entsprechend weiterentwickelt.



Bereits seit den 1960er Jahren weitete FUSO den Verkauf des Canters in verschiedene internationale Märkte aus und ist im Segment der leichten Lkw in wichtigen Märkten der Welt führend. In Indonesien, einem der ersten Überseemärkte von FUSO, hat der Canter in den letzten 48 Jahren beständig den höchsten Marktanteil im Segment der leichten Nutzfahrzeuge gehalten. Derzeit werden in zwölf Märkten FUSO Canter lokal in CKD (completely-knocked-down)-Werken produziert. Heute wird der Canter in über 70 Ländern der Welt verkauft.



2017 brachte FUSO mit dem eCanter Japans ersten in Serie produzierten Elektro-Lastkraftwagen im Segment der leichten Nutzfahrzeuge auf den Markt. Mit dem vollständig überarbeiteten Modell der nächsten Generation des vollelektrischen Lkw wurde 2022 sein Nachfolger vorgestellt. Der Next Generation eCanter geht 2023 in den FUSO Werken Kawasaki, Japan und Tramagal, Portugal in Serie.

