5G-Netz auf Porsche-Testgelände

Porsche und Vodafone errichten im Nardo Technical Center (NTC) das erste hybride privat-öffentliche 5G-Mobilfunknetz Europas. Das Testgelände in Süditalien, das zu Porsche gehört und von "Porsche Engineering" betrieben wird, bietet seinen Kunden nun ein Netz zur Kommunikation in Echtzeit, das geringere Verzögerungen, eine höhere Bandbreite, verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie eine kürzere Bereitstellungszeit verspricht.



"Auf unserem Testgelände in Nardo ist es stets unser Ziel, Technologien voranzutreiben, damit unsere Kunden den steigenden Anforderungen der zukünftigen Mobilität erfolgreich begegnen können", sagt Peter Schäfer, CEO von Porsche Engineering und Vorsitzender des Beirats des Technik-Centers. "Mit dem neuen 5G-Netz bietet das NTC seinen Kunden nun eine noch bessere Infrastruktur, um intelligente, autonome und vernetzte Fahrzeuge zu entwickeln und zu testen."



Die neue Mobilfunk-Infrastruktur ermöglicht eine 4G- und 5G-Abdeckung über das gesamte Testzentrum hinweg, das sich über eine Fläche von über 700 Hektar mit mehr als 20 Strecken für Hochleistungstests in der Region Apulien erstreckt. Mit der 5G-Lösung von Vodafone Business beabsichtigt das NTC, seinen Kunden die effiziente Entwicklung und Validierung eines breiten Spektrums künftiger erfolgsentscheidender Anwendungen zu ermöglichen - von neuen Funktionen in den Bereichen Konnektivität, Fahrzeug-zu-Infrastruktur- und Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation bis hin zu Funktionen des hochautomatisierten und autonomen Fahrens.

