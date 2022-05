50 Jahre Eifel-Spektakel 24h Nürburgring

Nach zwei mageren Jahren bedingt durch die Corona-Pandemie haben jetzt 230.000 Besucher bei den ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring eine riesige Motorsport-Party gefeiert. Veranstalter, Polizei und Nürburgring Betreibergesellschaft blicken zufrieden auf ein erfolgreiches Wochenende - mit großartiger Atmosphäre und ohne nennenswerten Zwischenfälle.



"Ich hatte Gänsehaut. Volle Tribünen und eine tolle Stimmung rund um die Strecke. Für solche Momente arbeitet man das ganze Jahr. Das treibt uns als Rennstrecke und Event-Location an", zeigt sich der Geschäftsführer der Nürburgring Betreibergesellschaft, Christian Stephani, nach dem Wochenende begeistert.



Diese Emotion teilt auch der sportliche Leiter des Veranstalters ADAC Nordrhein, Mirco Hansen: "Die Fans bieten den emotionalen Rahmen für unser einzigartiges Rennen. Die Bilder der Startaufstellung, die vollen Tribünen und die Fans rund um die Nordschleife - das war sensationell. Das hat alle beflügelt. Das bestätigen uns auch Fahrer und Teams."



Die Polizeidirektion Mayen blickt ebenfalls zufrieden auf das vergangene Wochenende. "Die erste offizielle Großveranstaltung seit zwei Jahren ist aus polizeilicher Sicht absolut zufriedenstellend verlaufen", erklärt Pressesprecher Nils Christ. "Bis auf geringe Verkehrsbeeinträchtigungen kam es zu keinen nennenswerten Störungen. Wir waren mit starken Kräften im Einsatz und verzeichneten trotz der hohen Besucherzahlen nur wenige niederschwellige Straftaten."



Der Gesamtsieg beim 50. Jubiläumsrennen ging an den Audi R8 von Phoenix Racing. Dabeisein ist alles, eingefleischte Motorsport-Fans kommen jedes Jahr wieder zum 24h Rennen in der Eifel - egal bei welchem Wetter.

