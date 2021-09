2.100 Tage im Stau

Nach der deutlichen Corona-Delle im Vorjahr standen die Autofahrer auf Deutschlands Straßen 2021 wieder munter im Urlaubs-Stau. So verzeichnete der ADAC an den Reisewochenenden von Mitte Juni bis Mitte September knapp 60 Prozent mehr Staus.



Exakt 92.079 dieser Zusammenballungen zählte der Automobilclub an den 13 Ferienwochenenden, im Vorjahr waren es 58.400 und 2019 60.100 Staus. Die Ursachen: mehr Urlauber und auch mehr Baustellen. Auch die Staulängen übertrafen die Werte aus dem Vorjahr deutlich: 151.803 Kilometer Stau gab es an den Reisewochenenden, im Vorjahreszeitraum waren es rund 46 Prozent weniger (98.357 Kilometer). Insgesamt standen Autofahrer damit über 2.100 Tage oder 5,8 Jahre im Stau.



Das heftigste Wochenende war das vom 3. bis 5. September 2021 mit insgesamt 8.263 Staus auf 14.267 Kilometern. Und der staureichste Wochentag über die ganze Ferienzeit war, wie schon in den Jahren zuvor, der Freitag. Als stauträchtigste Autobahn wurde die A7 mit 7.792 Staus auf knapp 23.000 Kilometern identifiziert. Danach folgen die A1 und die A3.

