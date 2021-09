1,2 Millionen mehr E-Bikes

Der Zuwachs ist enorm: Während der Corona-Pandemie stiegen in Deutschland die Verkaufszahlen von E-Bikes kräftig an. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) standen zum Jahresanfang 2021 in den privaten Haushalten in Deutschland rund 1,2 Millionen und damit 20 Prozent mehr Elektrofahrräder als im Vorjahr.



So gab es Anfang 2021 rund 7,1 Millionen Elektrofahrräder, Anfang 2020 waren es noch 5,9 Millionen. Sie verteilten sich auf knapp 5,1 Millionen Haushalte (2020: 4,3 Millionen). Damit besaß rund jeder achte Haushalt (13 Prozent) in Deutschland mindestens ein E-Bike. Anfang 2020 war es noch jeder neunte Haushalt (11 Prozent).



Während 2021 in knapp zwei Dritteln (63 Prozent) der Haushalte mit Pedelec jeweils ein Exemplar stand, besaß gut jeder dritte dieser Haushalte (34 Prozent) zwei Elektrofahrräder. Nur knapp drei Prozent verfügten über drei oder mehr E-Bikes.



Insgesamt verfügten Anfang 2021 rund 30 Millionen Haushalte über Fahrräder oder Elektrofahrräder. Das entspricht 79 Prozent aller Haushalte in Deutschland.

