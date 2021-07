1.000. ID.4 ausgeliefert

Bei Volkswagen rollt der 1.000. ID.4 vom Band und ist bereits beim Kunden. Armin Maus und Mandy Sobetzko, die Geschäftsführung der Autostadt, begleiteten den emotionalen Moment und übergaben die Schlüssel des in der Farbe Gletscherweiß Metallic lackierten Elektroautos an Rüdiger B., der aus Sehnde angereist war.



"Die Auslieferung des 1.000 Volkswagen ID.4 in der Autostadt ist ein wichtiger Meilenstein für uns", frohlockt die Geschäftsführung. Man habe in diesem Jahr bereits über 12.700 E- und Hybridfahrzeuge ausgeliefert - ein Beleg dafür, dass der Wandel in Richtung nachhaltige Mobilität in großen Schritten vorangehe.

