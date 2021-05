Zwei Tote nach Schießerei

Dänischenhagen/Kiel. Ein Hubschrauber kreist über dem ruhigen Wohngebiet in Dänischenhagen, wenige Kilometer nördlich von Kiel. Polizisten mit Maschinenpistolen sichern die Umgebung. Kurz zuvor sind hier zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 53-jährigen Mann und eine 43 Jahre alte Frau.

AdUnit urban-intext1

Am späten Abend teilte die Polizei mit: Der 47 Jahre alte Tatverdächtige hat sich in Hamburg gestellt. Er soll aus dem Umfeld der Getöteten stammen, die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Weitere Auskünfte zu Motiv oder Hintergründen der Tat gab die Polizei nicht.

Während Fahndung und Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft noch in vollem Gange waren, kam gegen 20.30 Uhr ein Anruf aus dem Hamburger Landeskriminalamt. Hier hatte sich der gesuchte Tatverdächtige kurz zuvor gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen und kam ins Polizeigewahrsam.

Die Einsatzleitstelle wurde am Mittwochvormittag informiert, dass Schüsse gefallen seien, sagte ein Sprecher vor Ort. Am Tatort in einer Doppelhaushälfte wurden die zwei leblosen Menschen und diverse Patronenhülsen gefunden. dpa

AdUnit urban-intext2