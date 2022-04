Zwei Tote bei Erdrutsch in den Blue Mountains

Sydney. In den Blue Mountains an der australischen Ostküste sind fünf Wanderer von einem Erdrutsch getroffen worden. Zwei von ihnen seien ums Leben gekommen, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP am Montag unter Berufung auf die Behörden.

Die anderen drei Wanderer würden von Notärzten betreut, während versucht werde, sie aus dem unwegsamen Gebiet in Sicherheit zu bringen. Wie schwer sie verletzt sind, war zunächst nicht bekannt. Das Unglück ereignete sich am frühen Nachmittag (Ortszeit) in der Nähe des bei Touristen aus aller Welt beliebten Wasserfalls Wentworth Falls. Die Rettungskräfte waren unter anderem mit Hubschraubern im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220404-99-788214/3

