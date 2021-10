Zwei Jugendliche sterben bei Autounfall

Triglitz (dpa) - Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sind bei einem Autounfall in Brandenburg ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen - etwa im selben Alter - wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte. Den Angaben zufolge hatte der 17-Jährige keinen Führerschein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen im Landkreis Prignitz von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Rettungskräfte fanden ihn und seinen 15-jährigen Beifahrer tot in dem Wrack. Die vier übrigen Insassen wurden per Rettungswagen und Hubschrauber mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich dort um ihre Angehörigen.

© dpa-infocom, dpa:211031-99-806506/3