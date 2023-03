Zurück zum Eheglück

Hannover. Sie haben es wieder getan: Ex-Bundespräsident Christian Wulff (63) und seine Frau Bettina Wulff (49) haben sich zum dritten Mal das Jawort gegeben. „Bettina und Christian Wulff haben am Samstag, dem 18. März 2023, im Familien- und Freundeskreis geheiratet. Es war eine sehr schöne Feier“, teilte das Büro des Bundespräsidenten a.D. Christian Wulff am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor hatten RTL, „Bild“ und weitere Medien über die Hochzeit in Hannover-Herrenhausen berichtet.

Bereits im Juni 2021 war bekanntgeworden, dass der frühere Bundespräsident und die PR-Beraterin sich wieder angenähert hatten. Das Paar hatte 2008 zum ersten Mal standesamtlich geheiratet, kurz darauf wurde der gemeinsame Sohn geboren. Anfang 2013 kam es zur Trennung. Im Mai 2015 wurde dann ein Wiederaufleben der Beziehung bekannt, das Paar heiratete kirchlich. 2018 folgte die nächste Trennung. dpa