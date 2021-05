Zu alt – als Begründung zulässig

Karlsruhe. Ein Mann ist vor dem Bundesgerichtshof (BGH) mit seiner Diskriminierungsklage gegen Partyveranstalter gescheitert, die ihn wegen seines Alters abgewiesen hatten. Bei dem Open-Air-Event in München habe es sich nicht um eine Massenveranstaltung oder etwas Ähnliches im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gehandelt, entschieden die Karlsruher Richter am Mittwoch. Der Vorsitzende Richter betonte, dass für die beiden Aspekte „Rasse“ und „ethnische Herkunft“ andere Maßstäbe gelten. Aus diesen Gründen dürfe generell niemand diskriminiert werden (Az.: VII ZR 78/20).

AdUnit urban-intext1

Nils Kratzer war mit seiner Klage bis vor den BGH gezogen. © dpa

Begrenzung bis 28 Jahre

Zugangskontrolleure hatten den damals 44 Jahre alten Rechtsanwalt Nils Kratzer im Sommer 2017 nicht auf ein Musikevent in München gelassen, weil er ihrer Meinung nach zu alt aussah. Der Abgewiesene forderte daraufhin eine Entschädigung in Höhe von 1000 Euro wegen Diskriminierung. Vor dem Münchner Amtsgericht und dem Landgericht München I hatte er keinen Erfolg und ging in Revision vor dem BGH.

Auch die Karlsruher Richter wiesen die Klage ab. Die Veranstaltung sei nicht für ein allgemeines Publikum vorgesehen, sondern für Personen im Alter von 18 bis 28 Jahren gedacht gewesen, begründete der BGH seine Entscheidung. Anders als im öffentlichen Nahverkehr, bei größeren Konzerten, Kinovorführungen, Theater- oder Sportveranstaltungen spielten solche Eigenschaften bei „Party-Event-Veranstaltungen“ eine Rolle. dpa