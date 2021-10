Zeitlose, klassische und sportliche Mode

KULTFRAU: Mannheimer Label eröffnet Outlet-Store mit Lieblingsstücken der vergangenen Saison und Rabatten von bis zu 70 Prozent

Kleider machen Leute. Mit hochwertiger Kleidung, die die individuellen Vorzüge betont und gleichzeitig einen hohen Tragekomfort bietet, fühlt Frau sich wohl. Das wissen auch die Inhaber des Mannheimer Labels KULTFRAU. Agnieszka Albrecht und ihr Mann Rainer Albrecht kreieren alltagstaugliche Kleider, Hosen und Oberteile, die weniger dem Trend unterworfen sind, sondern zeitlos, klassisch und sportlich-leger sind. Das Label wurde bereits 2015 gegründet, damals noch im Keller eines Viernheimer Einfamilienhauses. Bisher konnten Kundinnen die Kollektionen vor allem im eigenen Onlineshop sowie in 200 Boutiquen und Concept-Stores in Deutschland sowie Österreich erstehen. Die Mode von KULTFRAU wird zu 15 Prozent auch im B-2-B-Business vertrieben. „Wir sind absolut offen für weitere Interessenten“, sagt ihr Sohn Julius Horn. Der junge Mann komplettiert das Familienunternehmen. Als Head of Marketing ist er zuständig für die Vermarktung der Ware über die sozialen Medien, aber auch im Groß- und Außenhandel.

Mit der Eröffnung eines Outlets im Stile eines Concept-Stores wollen die Albrechts ab 9. Oktober ein neues Kapitel aufschlagen. Künftig werden in dem Laden in Vollholzbauweise im Honeycamp, nahe des Viernheimer Kreuz’, Lieblingsstücke in gewohnter KULT-FRAU-Markenqualität der vorherigen Saison angeboten – allerdings mit Rabatten von bis zu 70 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Das ist möglich durch ein breites Angebot aus der vergangenen Saison und durch die Auswahl an Artikeln mit kleineren Mängeln. Holzwände, große Lampen, gedeckte Farben und ein großer Spiegel, der dazu einlädt, die edle Kleidung anzuprobieren: Die rund 60 Quadratmeter große Ladenfläche ist gewollt im cleanen, skandinavischen Stil eingerichtet, was nicht nur für eine Wohlfühlatmosphäre sorgt, sondern auch die hohe Qualität der KULTFRAU-Mode unterstreicht. Hier macht es Spaß, die Kleider in fünf Größen von XS bis XL sowie One-Size anzuprobieren. Hochwertige Duftkerzen der Marke Voluspa sorgen für ein aromatisches Dufterlebnis. Die Kerzen kann man auch im Laden kaufen.

Die Idee, ein eigenes Modelabel auf die Beine zu stellen, kam dem kreativen Ehepaar bei einem Spaziergang am Gardasee. „Wir haben Freunde, die aus der Modebranche kommen“, sagt Rainer Albrecht, der von Haus aus Kaufmann ist. Bei diesem Spaziergang bewunderte das befreundete, italienische Ehepaar das Talent von Agnieszka im Bereich Mode. Tatsächlich hat sie bereits in verschiedenen Bereichen gearbeitet, bei denen Design und Kreativität eine große Rolle spielt: Sie ist ausgebildete Make-up-Artist, aber auch Tätowiererin. „Meine Oma war Schneiderin.“ Sie habe in Läden oft nicht genau die Stücke gefunden, die sie tragen möchte. Bereits als Jugendliche hat sie ihre eigene Kleidung entworfen, genäht und getragen. Rainer, der sich gern ein zweites berufliches Standbein aufbauen wollte, verwarf den Gedanken, „etwas mit Gastronomie zu machen“. Geboren war die Idee eines Modelabels. Entscheidungen trifft die Familie im gemeinsamen Kreis. Der finale Vorschlag für den Markennamen sei zuletzt durch den Patentanwalt gekommen, sagt Rainer. Alle Stücke tragen außerdem Frauennamen wie Lola oder Heidi.

Bei KULTFRAU entwirft Agnieszka nun genau die Kleidung, die sie selbst gern trägt. Eine Schneiderin näht aus den Mustern die Prototypen. Die Kollektionen entstehen in Polen, Italien und Portugal. Kritisch sehen die drei das so genannte „Greenwashing“, was häufig in Folge der Nachhaltigkeit betrieben wird. Die Albrechts legen stattdessen großen Wert darauf, dass ihre Teile in Europa produziert, die Näher nicht ausgebeutet werden und es keine Kinderarbeit gibt.„Wir führen den Kontakt direkt zu den Produzenten“, betont Julius. Man könne jederzeit in die Textilfabriken gehen und sich den Betrieb anschauen. Die Inhaber von KULTFRAU besuchen die Stätten regelmäßig. Sie achten außerdem darauf, dass sie nur hochwertige Materialien verwenden, die sich angenehm auf der Haut anfühlen.

Nordisch-skandinavische Einflüsse

Ob Jacke in grobem, aber weichem Strick, die zum Reinkuscheln einlädt, gemusterter Rock oder feine schwarzer Hose, die Schnitte und Stile von KULTFRAU verfügen teilweise über nordisch-skandinavische Einflüsse. Die Sommermode sei etwas verspielter, mit Volants, während die Mode für die kühleren Tag legerer und gradliniger ist, erklärt Agnieszka Albrecht. Man kann die Pieces sowohl als bequeme und stilvolle Kleidung für zu Hause verwenden, als Business-Garderobe im Büro tragen, aber auch abends mit Accessoires und hohen Schuhen in einen eleganten Look verwandeln. Was die Farben der Kleidungsstücke angeht, orientieren sich die Inhaber weniger an dem, was gerade im Trend ist, sondern an dem, was bei den Kundinnen gut ankommt. So manche Hose habe sich bereits in einen Klassiker verwandelt, der seit mehreren Saisons beliebt ist und weiterhin nachgefragt wird, sagt Rainer Albrecht.

In ihrer neuen Umgebung, dem Honeycamp, fühlen sich die Albrechts wohl. Das Gelände, auf dem KULTFRAU zu den größten Mietern zählt, beherbergt verschiedene Start-ups, zu der auch Gastronomie gehört. So kann man den Shoppingausflug bei KULTFRAU gemütlich mit einem Café-Besuch ausklingen lassen.

KULTFRAU – Outlet-Store, Cecil-Taylor-Straße 12-18/Unit 23 – Eckeingang, 68309 Mannheim

Öffnungszeiten des Outlet-Stores: Montag bis Samstag 11 bis 18:30 Uhr