Zehntausende bei Demo in Berlin

Berlin. Bilder wie in alten Zeiten am Brandenburger Tor – und wohl die größte Demo in Berlin seit Beginn der Coronakrise: Zehntausende haben am Samstag beim Berliner Christopher Street Day (CSD) für die Rechte queerer Menschen demonstriert. Die Polizei sprach von etwa 65 000 Teilnehmenden, die Veranstalter von 80 000. Ursprünglich waren 20 000 Menschen erwartet worden. Unter den Demonstranten war auch der Stellvertreter des Regierenden Bürgermeisters, Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke). Mit dem Motto „Save our Community – save our pride“ forderte man mehr Rechte für Nicht-Heterosexuelle und wollte auf die schwierige Situation vieler queerer Einrichtungen durch Corona aufmerksam machen. dpa

