Zehn Tote in den Alpen

Innsbruck. Bei traumhaftem Winterwetter, aber gefährlichen Schneeverhältnissen sind in den vergangenen Tagen in Österreich neun Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen. Allein acht Todesfälle gab es in Tirol, einen in Vorarlberg, wie die Polizeistellen berichteten. In Tirol sowie weiter westlich im ganzen Alpenkamm bis ins Wallis in der Schweiz galt auch am Sonntag Alarmstufe 3 von 5, also erhebliche Lawinengefahr. Es gingen Dutzende Lawinen nieder, nicht alle mit Personenschaden. Mehrere Mitgerissene konnten sich selbst auch aus den Schneemassen befreien und blieben unverletzt. Ein tödliches Unglück gab es auch in Bayern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Freitag war mit acht Toten der bislang folgenschwerste Lawinentag der Saison. dpa