Zahlreiche weitere Opfer befürchtet

Miami. Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses in Florida wächst die Befürchtung, dass die Zahl der Opfer steigt. Die Behörden bestätigten am Freitag vier Tote. 159 Menschen galten als vermisst, wie die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, bei einer Pressekonferenz sagte. „Leider war es eine tragische Nacht.“ Rettungsteams waren mit Spürhunden, Spezialkameras, Horchgeräten und schwerem Gerät im Einsatz. Hin und wieder seien Klopfgeräusche aus den meterhohen Trümmerbergen zu hören, berichteten Medien. Bei dem Unglück in der Stadt Surfside nahe Miami Beach wurden mehrere Menschen verletzt. Mehr als 35 Menschen konnten gerettet werden.

„Nichts anderes zählt. Wir geben nicht auf“, sagte Bürgermeister Charles Burkett. Die Retter seien rund um die Uhr im Einsatz. Allerdings habe Regen die Suche erschwert. „Wie ein Pfannkuchen“ sei der Wohnkomplex in sich zusammengestürzt. „Das ist herzzerreißend, denn für mich bedeutet das, dass wir bei der Suche nach Überlebenden nicht so erfolgreich sein werden, wie wir es gerne wären.“

Florida ruft Notstand aus

Stadtrat Charles Kesl sagte, er hoffe auf weitere Überlebende. „Realistisch gesehen bin ich aber nicht sicher, wie viele oder ob überhaupt jemand lebend geborgen und gefunden wird.“ Um zusätzliche Mittel und Material nach dem Unglück freizugeben, rief Gouverneur Ron DeSantis den Notstand aus. Dieser wurde von Joe Biden am Freitag bestätigt, um so auch Bundesmittel zur Verfügung stellen zu können.

Das Gebäude mit etwa 130 Wohneinheiten war in der Nacht zu Donnerstag (Ortszeit) teilweise eingestürzt. Die Ursache ist weiterhin ein Rätsel. Die Zeitung „The Miami Herald“ veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie erst einer und dann ein anderer Teil des Gebäudes kollabiert. Die Bilder erinnerten an die Szenen in New York bei den Anschlägen vom 11. September 2001, schrieb das Blatt. dpa

