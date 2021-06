Yann Sommer zum zweiten Mal Vater geworden

Rom (dpa) - Der Schweizer Fußball-Nationalspieler und Torwart von Borussia Mönchengladbach Yann Sommer ist zum zweiten Mal Vater geworden. «Willkommen in der Familie kleine Schwester NAYLA», war auf Sommers Instagram-Kanal am Freitag zu lesen - versehen mit einem roten Herz und dem Datum 16.06.2021.

Der 32-Jährige war unmittelbar nach der 0:3-Niederlage seines Nationalteams bei der EM gegen Italien am Mittwoch nach Deutschland gereist, um bei der Geburt des Kindes dabei zu sein. «Die Borussia-Familie gratuliert Familie Sommer!», schrieben die Mönchengladbacher bei Twitter. Wann Sommer zur Nationalmannschaft zurückkehrt, ist offen. Die Schweiz trifft im letzten Gruppenspiel am Sonntag in Baku auf die Türkei.

© dpa-infocom, dpa:210618-99-47146/3